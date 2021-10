Amerikaanse vrouwenvoetbalclub ontslaat coach na klachten over seksueel misbruik: “We steunen de speelsters die zo moedig zijn”

Sinead Farrelly (31) en Meleana Shim (30) openbaarden het misbruik door Riley in tijdschrift The Athletic. Ze vertelden uitgebreid over de seksuele intimidaties die meer dan tien jaar duurden. Riley ontkent alle beschuldigingen en liet in het magazine weten dat hij nooit seks met de speelsters heeft gehad. Hij ontmoette ze wel eens in een bar en betaalde dan hun drankjes.

Voor de club waren de aantijgingen voldoende om Riley de laan uit te sturen. De club moedigde speelsters en medewerkers aan naar buiten te komen als ze ongepast gedrag hebben ervaren. Voorzitter Lisa Baird van de NWSL liet weten dat ze de beschuldigingen voor onderzoek heeft doorverwezen naar het Amerikaanse centrum voor veilige sport. “Een veilige werkomgeving is een topprioriteit voor de competitie”, zei Baird.

De Amerikaanse voetbalfederatie duidde de misbruikverhalen als “weerzinwekkend en onaanvaardbaar”. De competitie in de NWSL is nu voorlopig opgeschort. Eerder werden ook al twee trainers wegens wangedrag in hun werkrelatie met voetbalsters uit hun functie gezet. “Velen voelen nu de pijn. Onze hele liga zal zich nu eerst moeten herpakken. Onze speelsters verdienen een veel betere behandeling. De werkcultuur in onze competitie dient volledig te veranderen”, aldus Baird, die het besluit tot uitstel van de wedstrijden heeft genomen in overleg met de voetbalsters.

In de Verenigde Staten kwam al eerder een groot misbruikschandaal in het turnen aan het licht dankzij getuigenissen van slachtoffers, onder wie meervoudig olympisch- en wereldkampioene Simone Biles. Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van honderden turnsters.