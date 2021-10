“Zonder vrachtwagenchauffeurs stopt de wereld met draaien”: ook bij ons zijn lege winkelrekken mogelijk

Als we willen dat onze winkelrekken ook in de toekomst gevuld blijven en we niet willen evolueren naar toestanden zoals in Groot-Brittannië waar winkels en benzinestations niet meer bevoorraad kunnen worden, heeft de sector vijfduizend extra vrachtwagenchauffeurs nodig. Sectororganisatie Febetra trekt aan de alarmbel. “Een van de redenen waarom vrachtwagenchauffeur een knelpuntberoep is geworden, is dat Oost-Europese chauffeurs tegenwoordig liever in hun eigen land rijden omdat de arbeidsvoorwaarden daar fors verbeterd zijn.”