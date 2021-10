Ed Sheeran betaalde zichzelf afgelopen jaar 25 miljoen euro

In 2019 betaalde hij zichzelf nog ‘maar’ 10 miljoen pond aan dividenduitkeringen van zijn bedrijf Ed Sheeran Limited, dit jaar wordt dat bedrag meer dan verdubbeld. In de afgelopen drie jaar zou de Shape of You-zanger maar liefst 112,4 miljoen pond verdiend hebben. Sheeran heeft daarnaast ook nog een bedrijf dat zijn tourinkomsten beheert, die zouden de afgelopen twee jaar meer dan 180 miljoen pond hebben opgebracht.

Maar naast grote winsten, zou de zanger ook enkele kosten hebben. Dat weet de Daily Mail die een deel van zijn rekeningen van dichterbij kon bekijken. Zo zouden er tal van procedures lopen tegen het bedrijf van Sheeran. Over hoeveel geld het gaat is niet meteen duidelijk. Volgens de Britse krant zou het onder andere kunnen gaan over zijn hit ‘Thinking Out Loud’ waarvan gezegd wordt dat het opvallend veel lijkt op Marvin Gaye’s klassieker ‘Let’s Get It On’. Er zou een claim zijn ingediend voor 76,4 pond.

Net als velen werd ook Sheeran getroffen door de coronapandemie. Zo moesten zijn pub en restaurant in Nothing Hill meerdere maanden sluiten. Het verlies wordt geschat op 1,2 miljoen pond. “We hebben een moeilijke start gehad aangezien we twee maanden voor de pandemie de deuren openden”, zei Ed Sheeran aan The Sun. “Als je een klein fortuin wil verdienen in de voedingindustrie, dan moet je met een grote fortuin beginnen. Het is één van die dingen die - tenzij je Jamie Oliver bent- heel moeilijk zijn.