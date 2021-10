Merve Taskiran, mama van Yusuf (5) is tevreden met het behoud van de mondmaskerplicht aan de schoolpoort. “Ik ben risicopatiënt. Zo voel ik me veilig.” — © Zahra Boufker

Wellen/Leopoldsburg

Hoewel mondmaskers in het onderwijs in principe niet meer verplicht zijn, vragen sommige scholen toch nog aan ouders om er een te dragen op het schooldomein of zelfs aan de schoolpoort. “Overal kan je vandaag tegen elkaar staan en dansen, behalve hier”, reageert een mama.