Lommel

Dit weekend opent in Lommel het OverKop-huis in het Huis van de Jeugd aan de Norbert Neeckxlaan. Dit is een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum voor jongeren tot 25 jaar. Nu zaterdag 2 oktober is de Lommelse jeugd welkom tussen 13 uur en 18 uur om kennis te maken.