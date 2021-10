Chauffeur wil vluchten van controle door auto achter te laten en weg te wandelen

In de nacht van donderdag op vrijdag hield de politie LRH alcohol- en drugscontroles op drie locaties in de zone. In Diepenbeek werd er halt gehouden op de Boudewijnlaan, in Zonhoven in de Zwanenstraat en in Hasselt op de Genkersteenweg. 395 van de 400 gecontroleerde bestuurders bliezen negatief. Vier bestuurders hadden te veel gedronken en één bestuurder zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Een van deze bestuurders probeerde de controle te omzeilen door het voertuig te parkeren en te voet de weg verder te zetten. Deze bestuurder werd onderschept en bleek onder invloed van alcohol. Een andere automobilist had niet alleen drugs op zak, maar bleek ook onder invloed van drugs. Voorts was hij zonder rijbewijs op pad. Hij zag zijn voertuig getakeld worden. Een andere bestuurder begaf zich op de weg met een voertuig dat sinds 2015 niet meer gekeurd was. De politie trok de nodige rijbewijzen tijdelijk in en stelde verschillende processen-verbaal op. ppn