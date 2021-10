Rocco Reitz staat al een tijdje niet meer in de basis bij STVV, maar zijn invalbeurt op Standard was fenomenaal. Het 19-jarige talent is geen spraakwaterval, dus probeerden we wat meer over hem te weten te komen aan de hand van een reeks ambetante vragen. “Waartegen ik zondig? Soms kijk ik wel eens te veel Netflix.”