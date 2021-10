IS pleegt nieuwe aanslag op taliban in Afghanistan

Militanten van IS hebben vrijdag een aanslag gepleegd op ordetroepen van de taliban in de noordelijke provincie Parvan. Dat heeft een talibanwoordvoerder gezegd.

Bij een explosie in de provinciehoofdstad Charikar zouden volgens de woordvoerder vijf leden van de taliban lichtgewond zijn geraakt. Na het incident hebben de taliban een schuilplaats van IS in de buurt helemaal verwoest. Daarbij zouden volgens de woordvoerder ook twee IS-militanten zijn opgepakt.

Woensdag geraakten volgens het Afghaanse persagentschap ook al drie talibanleden gewond bij een explosie in de oostelijke provincie Kunar. Die aanslag werd nog niet opgeëist, maar IS eiste onlangs verschillende aanvallen op de taliban op.

Sinds 2015 heeft IS Khurasan, zoals de lokale afdeling van Islamitische Staat heet, al meerdere dodelijke aanslagen uitgevoerd.