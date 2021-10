Nederlander Olav Kooij boekt tweede ritzege in Ronde van Kroatië, Milan Menten blijft leider

Na de ritwinst van donderdag mocht Milan Menten vrijdag in de leiderstrui starten in een etappe die op papier voor de sprinters was. Zeven dapperen trokken op avontuur, maar veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton, maximaal 3:45. Op 14 km van het eind werden de laatste vluchters opgeraapt, het was uitkijken naar een helling op 7,5 km van het eind, van 7,9%, maar slechts over 1 km.

Jumbo-Visma hield het tempo strak, niemand raakte weg en met een uitgedund peloton ging het naar de finish. In een bochtige en technische finale werd er nog gevallen in het slot en bleef Kooij buiten de problemen. Hij sprintte gemakkelijk naar zijn tweede zege in deze koers.

Milan Menten behoudt zijn leiderstrui met drie seconden voorsprong op Anders Skaarseth.