Na “mentaal en fysiek lastige week” richt Jasper Stuyven vizier op Parijs-Roubaix: “De kasseien liggen er goed bij”

Jasper Stuyven keerde huiswaarts van het WK met de meest ondankbare plaats, een vierde stek. “Het is goed dat er zo snel al een nieuwe grote wedstrijd volgt om de focus te verleggen en het WK achter me te laten. Ik kijk uit naar Roubaix.”

Stuyven won in 2010 als junior Parijs-Roubaix, in de regenboogtrui, en eindigde in de editie voor heren elite al eens als vierde en vijfde. “Het is gewoon een koers die me ontzettend goed ligt, dat is moeilijk uit te leggen. Ik rijd gewoon heel goed over kasseien en ik houd enorm veel van deze wedstrijd, meer dan van de Ronde van Vlaanderen, jawel. Hoe dat komt? Tja, ik heb er heel goede herinneringen aan toen ik als wereldkampioen die editie won bij de junioren. Dat blijft me bij en ik vind dit gewoon een fantastische koers.”

Stuyven finishte als vierde op het WK. “Het was wel een lastige week, niet alleen mentaal, maar ook fysiek was het één van de zwaarste wedstrijden ooit die ik heb gereden, dus ik had de voorbije dagen wel wat rust nodig. Het is ook wel goed dat nu snel Roubaix volgt, een grote koers. Dat helpt om dat WK sneller te verwerken en achter me te laten.”

Stuyven verkende samen met z’n team de kasseien. “Ze lagen er goed bij. Les Amis de Paris-Roubaix doen voor de koers altijd goed werk om ze berijdbaar maken. Het was nog niet nat of modderig, dus met het oog op zondag kan ik nog niet veel zeggen, maar iedereen weet dat als het gaat regenen het gevaarlijk wordt. Het kan een een mooie koers worden, maar als je als renner aan de verkeerde kant van het plezier terecht komt, als je valt of pech kent bijvoorbeeld, dan kan het een dag vol miserie worden. Nu goed, dat weet elke renner. Ik ben vooral heel blij dat we nog eens Roubaix kunnen rijden.”

Stuyven ziet dezelfde favorieten naar voren komen als in de andere voorjaarskoersen. “Het is een andere datum, maar dat verandert niet veel. De favorieten voor dit soort koersen zijn dezelfde als voor de Vlaamse wedstrijden.”