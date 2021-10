Eindelijk duidelijkheid over wat zwaargewonde Gentse student overkwam

Politie en parket gaan uit van een ongeval in het onderzoek naar wat Dali Van Buynder (20) is overkomen. De student werd zwaargewond op straat teruggevonden na een nachtje stappen in de Overpoort.

De Gentse vicepraeses raakte twee weken geleden vermist na een avondje uit in de Gentse Overpoort. Hij werd pas dertien uur later door een studente gevonden. De jongen was zwaargewond aan het hoofd en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het was lang onduidelijk wat de jongeman overkomen was en hoe hij gewond raakte. Zijn ouders deden een oproep naar getuigen of mensen met meer informatie.

“Ondertussen kon één en ander uitgeklaard worden”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen vrijdag in een persbericht. Dali ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar zijn toestand is ondertussen stabiel.

“De vaststellingen door de politie en de bevindingen van de wetsarts wijzen op een ongeval. Naar alle waarschijnlijkheid is de student zwaar ten val gekomen in een studentenpand”, zegt het parket.

“Er zijn geen aanwijzingen van een tussenkomst van derden. De feiten hebben geen verband met de rellen in de Overpoort in de nacht van 17 op 18 september.” Meer details worden niet vrijgegeven.

bekijk ook