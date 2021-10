Louis Croenen plaatst zich in Berlijn voor finale 100 meter vlinderslag van wereldbeker zwemmen

Louis Croenen heeft zich vrijdag op de eerste manche van de wereldbeker zwemmen (klein bad) in de Duitse hoofdstad Berlijn geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag.

De 27-jarige Croenen zette in de vierde van vijf reeksen pas de derde tijd op de tabellen (51.91). Met de zevende chrono van de reeksen greep de Belg wel zijn ticket voor de finale (met acht), die later vrijdag omstreeks 18u46 op het programma staat. De Hongaar Szebasztian Szabo tekende voor de scherpste tijd van de heats (50.48).

Afgelopen zomer kon Croenen op de Olympische Spelen in Tokio de reeksen van de 100 meter vlinderslag niet overleven.

De wereldbeker zwemmen bestaat dit jaar uit in totaal vier manches, waarvan de eerste dit weekend in Berlijn gezwommen wordt. Nadien volgen nog de manches in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (7-9 oktober), de Qatarese hoofdstad Doha (21-23 oktober) en het Russische Kazan (28-30 oktober).