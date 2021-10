Oscar Riesebeek loopt bekkenbreuk op bij verkenning Parijs-Roubaix, Senne Leysen is zijn vervanger

Uit scans in het ziekenhuis bleek dat de 28-jarige Riesebeek een breuk in zijn bekken heeft opgelopen. Voor de Nederlander zit het seizoen er daardoor al op. Senne Leysen zal Riesebeek vervangen in Parijs-Roubaix.

De renner van Alpecin-Fenix deed afgelopen zondag in België mee aan de wegwedstrijd op het WK, maar haalde daarin de finish niet. Zijn teamgenoot Van der Poel eindigde als achtste. Dylan van Baarle bezorgde de Nederlandse ploeg een zilveren medaille, het goud ging naar de Fransman Julian Alaphilippe.