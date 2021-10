Jacky Mathijssen moet vertrek Charles De Ketelaere opvangen bij U21: “Zullen hem missen, maar we zijn ook fier”

Bondscoach Jacky Mathijssen heeft een selectie van 24 beloften (U21) bekendgemaakt voor de kwalificatiewedstrijden van het EK 2023 tegen Kazachstan (8 oktober in Leuven) en Denemarken (12 oktober in Leuven). Op weg naar het hoofdtoernooi in Georgië en Roemenië staan de Belgische beloften in hun groep op kop met zes punten op zes. Met overwinningen in Kazachstan (1-3) en in Turkije (0-3) namen ze de perfecte start in hun campagne.

In beide zeges had Charles De Ketelaere een belangrijk aandeel, maar voor het komende tweeluik zal hij er niet bij zijn. Het Brugse toptalent zit immers in de selectie van de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League van komende week in Italië. “Het is de eerste keer sinds lang dat ik hem er niet bij heb en ik moet zeggen dat we hem allemaal zullen missen”, bekende Mathijssen vrijdag tijdens een persmoment. “We mogen echter niet vergeten dat wij jongens moeten opleiden naar meer en beter. Het is dan ook met een stukje fierheid dat we hem afleveren bij de nationale ploeg en we hopen dat hij daar ook kan schitteren.”

Zes op zes na twee zeges op verplaatsing oogt erg mooi, maar met Denemarken moet de belangrijkste concurrent voor groepswinst nog komen. “Denemarken wordt zeker een sleutelwedstrijd. Zij komen uit pot 1 bij de loting en dat wil zeggen dat er de voorbije jaren uitstekend gewerkt is. Zonder twijfel worden zij onze belangrijkste concurrent in de groep. Beslissend zullen de duels nog niet zijn, wel bepalend voor het verdere verloop van de kwalificaties. Halverwege deze kwalificaties een twaalf op twaalf op zak hebben, dat zou fantastisch zijn. Dan ben je er nog niet, maar zet je wel stappen.”