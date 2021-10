Rangers stappen naar UEFA na fluitconcert, Sparta Praag reageert: “Stop met onschuldige kinderen aan te vallen!”

Rangers FC heeft vrijdag aangekondigd naar de Europese voetbalbond UEFA te stappen nadat fans van Sparta Praag donderdag in de Europa League-wedstrijd (1-0 winst voor Sparta) middenvelder Glen Kamara uitfloten. Kamara was enkele maanden geleden al het slachtoffer van racistische beledigingen van Sparta-verdediger Ondrej Kudela.

Het is niet de eerste keer dat fans van Sparta Praag in verband worden gebracht met dit soort incidenten: in augustus was middenvelder Aurélien Tchouaméni van AS Monaco het mikpunt van racistisch boegeroep tijdens de overwinning van de club in de Tsjechische hoofdstad in een kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. Sparta Praag kreeg daarvoor een sanctie opgelegd van de UEFA en moest de wedstrijd tegen de Rangers achter gesloten deuren spelen. Uiteindelijk gaf de Europese voetbalbond echter toestemming voor de aanwezigheid van ongeveer 10.000 supporters, waarvan de meesten kinderen waren.

Sparta Praag won donderdag met 1-0, maar opvallender was dus dat Kamara, die geboren werd in Finland en ouders heeft uit Sierra Leone, op een fluitconcert getrakteerd werd, telkens hij aan de bal kwam. Een kwartier voor tijd werd Kamara tot groot jolijt van het piepjonge publiek met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. De 25-jarige middenvelder was afgelopen maart reeds het slachtoffer van racistische beledigingen van Kudela tijdens een Europa League-wedstrijd. Dat leidde tot een schorsing van tien wedstrijden voor de Tsjechische international.

Sparta Praag nam intussen in een scherpe verklaring afstand van de beschuldigingen van racisme door jonge supporters. “Stop met het aanvallen van onze kinderen!”, schrijft de club in een reactie op alle ophef. “Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme. Het beledigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk.”