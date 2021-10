ROYALS. Het knipoogje van Meghan Markle naar prinses Diana, prinses Beatrice breekt traditie

Veel royals stonden deze week in de schijnwerpers. In het geval van Kate Middleton mag je dat heel letterlijk nemen, want ze droeg een goudkleurige jurk die extra begon te glimmen als de flitsen van de persfotografen erop weerkaatsten. Maar hoeveel kost die indrukwekkende creatie eigenlijk? Dat en nog veel meer weetjes uit koninklijke milieus in Europa en ver daarbuiten.

© AP

Hoe fantastisch zag Kate Middleton er uit tijdens de wereldpremière van de nieuwe James Bond-film No time to die in Londen? Oogverblindend, juist ja, in haar goudkleurige jurk waar menig keizerin jaloers op is. De hertogin droeg een creatie met pailletten en kristallen van een van haar favoriete ontwerpsters, Jenny Packham. Het gaat om de embellished Margot gown, die wellicht aan haar wensen werd aangepast. De originele versie in de rekken van de designer heeft immers geen lange, complementaire cape. Het ‘basisontwerp’ kost omgerekend zo’n 2.500 euro bij luxewarenhuis Harrod’s, maar iets zegt ons dat er tegen de feestdagen een pak betaalbaardere, even blinkende, alternatieven te koop zullen worden aangeboden. Met de jurk bracht ze een ode aan prinses Diana, die in 1985 in een zilverkleurige jurk met V-decolleté naar een Bond-première ging.

Het was lang geleden, maar vorig weekend zag de wereld prins Harry en Meghan Markle nog eens samen in het openbaar. De twee woonden het Global Citizen Festival bij in New York. Vooral de handtas van Meghan – gekleed in een witte jurk en zwarte mantel – sprong bij fans in het oog. Er bengelde een Dior Lady D-Lite rond haar pols. Dat is de canvasversie van de klassieke Lady Dior-tas, die is vernoemd naar prinses Diana. Zij werd vaak gezien met de zwart gewatteerde versie in leer. Nog een klein detail: de tas is gepersonaliseerd met de initialen DSSOS. De letters zouden staan voor de titel duchess of Sussex. De teller staat bij deze op twee eerbetonen aan de prinses van Wales in dezelfde week.

De wereld moest er even op wachten, maar prinses Beatrice heeft de naam van haar dochtertje bekendgemaakt. Het meisje heet voluit Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Die tweede naam is een overduidelijk eerbetoon aan de Queen. De prinses breekt in de aankondiging met een koninklijke traditie. In plaats van een foto van de baby te tonen, deelt ze een foto van de voetafdrukken van het kleintje. De prinses en haar wederhelft Edoardo Mapelli Mozzi werden op 18 september trotse ouders van Sienna, die elfde in lijn is voor de troon en het twaalfde achterkleinkind van de koningin.

Voor een andere bijzondere outfit moeten we naar Zweden, waar kroonprinses Victoria gesignaleerd werd in een legeruniform. Ze ging voor een camouflagelook omdat ze een bezoekje bracht aan een militaire oefening in het Sälen-gebergte. Een prinses die het concept rond dresscode tijdens een werkbezoek helemaal heeft begrepen, zo blijkt duidelijk.

© ISOPIX

De Nederlandse kroonprinses Amalia krijgt een boek naar aanleiding van haar achttiende verjaardag op 7 december. Dat wordt geschreven door schrijfster Claudia de Breij en zal een portret schetsen van de toekomstige koningin van onze noorderburen. In het werk zullen fans meer te weten komen over de passies van de royal, namelijk muziek en de paardensport, maar ook over hoe ze haar rol ziet als toekomstige vorstin. In het werk worden ook foto’s voorzien uit het privéarchief van de jongedame. Wist je trouwens dat de huidige koning Willem-Alexander zijn achttiende verjaardag op een gelijkaardige manier vierde? Hij kreeg rond die tijd ook een eigen boek, Alexander getiteld, van journalist Renate Rubinstein.

© EPA-EFE

Het meest romantische nieuws van de week komt uit het verre Japan. Daar zal prinses Mako na jaren van controverse trouwen met haar vroegere klasgenoot Kei Komuro, een gewone burger. Voor ze haar jawoord mag uitspreken, moet ze wel haar koninklijke status opgeven … wat ze ook effectief van plan is. De twee zullen volgens verschillende media man en vrouw worden op 26 oktober en daarna vermoedelijk verhuizen naar de Verenigde Staten. Mako’s toekomstige is daar immers aan de slag als advocaat. De vonk tussen de twee tortelduifjes sloeg over op de International christian university. In 2017 verloofden ze zich om in 2018 te trouwen, maar het huwelijk moest door een financieel geschil worden uitgesteld … tot nu.

“Kom van die dakserre af”, hadden fans van koning Filip kunnen zingen als knipoog naar de hit van Peter Koelewijn. Onze vorst bracht afgelopen woensdag een bezoekje aan de Agrotopia, de nieuwe dakserre in Roeselare en meteen ook de grootste van heel Europa. Ter plaatse woonde onze koning een wetenschapsvoorstelling bij van Lieven Scheire en wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel.