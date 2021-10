Christina Grossard (79) uit Neerpelt sinds vrijdag vermist

Pelt

De politiezone HANO verspreidde vrijdag een opsporingsbericht over de vermiste Christina Grossard uit Neerpelt. De 79-jarige vrouw verliet haar huis in de Kloosterstraat in Neerpelt en werd sindsdien niet meer gezien.

Christina is dementerend en kan verward overkomen. De vrouw met rosse haren droeg op het moment van de verdwijning een blauwe jurk met parels, sandalen of lichtkleurige enkellaarsjes en had een beige handtas op zak.

Wie haar gezien heeft kan tijdens de kantooruren bellen op het telefoonnummer 011/44.08.20 of buiten kantooruren op het nummer 101. ppn