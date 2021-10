Britse Prinses Beatrice maakt naam dochter bekend

Voluit zal het meisje de naam Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi dragen. Ze werd op 18 september geboren in het Cheslea en Westminster Hospital in Londen. “Het gaat goed met ons en Wolfie is de beste grote broer voor Sienna”, liet de royal op Twitter weten. Beatrice is al de stiefmama van Wolfie, het zoontje van haar man Edoardo Mapelli Mozzi uit een vorige relatie.

(sgg)