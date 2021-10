Corona leidt tot piek in renovatievergunningen

Dat mensen tijdens de coronalockdowns vaak aan het schilderen en behangen gingen, is geweten. Maar ook de grotere renovaties, waarvoor een bouwvergunning vereist is, zitten in de lift. En ook dat is een gevolg van corona, zegt de Confederatie Bouw.

Uit cijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel vrijdag publiceerde, blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar aantal vergunningen voor renovaties 17.974 bouwvergunningen werden uitgereikt voor renovaties van woningen. Dat waren er een kwart meer dan in de eerste helft van 2020, en het gaat ook meteen om het hoogste niveau in zeker tien jaar.

Volgens de Confederatie Bouw heeft de piek alles te maken met Covid-19. “Tijdens de coronacrisis, vanaf maart 2020, hebben veel mensen beslist om te renoveren of bij te bouwen”, zegt Sven Nouten, de woordvoerder van Confederatie Bouw. “Maar er zit nog een hele tijden tussen de beslissing en het krijgen van de vergunning, gemakkelijk een jaar.” De plannen moeten worden getekend en uitgewerkt, de vergunning moet worden aangevraagd enzovoort.

Ook het aantal vergunningen voor nieuwbouw zat in de eerste jaarhelft in de lift. Er werden van januari tot en met juni in België vergunningen uitgereikt voor de bouw van 30.533 nieuwe woningen (eengezinswoningen en appartementen). Dat waren er 12,4 procent meer dan in de eerste helft van 2020. Maar in vergelijking met andere jaren, is dat geen uitzonderlijk aantal.