Bijzondere Mensen Maand levert opnieuw fantastische momenten op

"Het is zo'n fijne actie", aldus het team van BUUR dat op pad ging. "Iedereen vindt het fijn om eens verrast te worden met een bloemetje. Dat merken we jaar na jaar opnieuw. Ook dit jaar weer gingen we langs bij 30 inwoners die iets opmerkelijk positief doen voor anderen, voor de natuur of de samenleving. En daar zaten best verrassende en fijne ontmoetingen tussen," glimlachen de Buren Michiel en Tom."We begonnen de maand met een verrassingsbezoekje aan Tom. Tom is al meer dan 20 jaar actief binnen de sportwereld in onze gemeente. Hij mag gerust één van de grote bezielers van de taekwondosport in Houthalen-Helchteren genoemd worden. Mensen als Tom zijn in onze ogen ontzettend bijzonder, ze bouwen dag in dag uit mee aan een fijne sportieve samenleving," aldus Eefje en Maarten van BUUR. "Een andere toffe ontmoeting was zeker ook het bezoekje bij Toon, een opa die al enkele jaren tegen een vreselijke ziekte vecht. Het was zijn kleindochter die ons vroeg om hem te verrassen. Als opa, maar ook als beste vriend betekende de man ontzettend veel in haar leven. Een terechte nominatie en dus gingen we langs. Het leverde zo'n warme en ontroerende ontmoeting op. Zeggen we niet te weinig 'dankjewel' tegen mekaar, vraag je je op zulke momenten wel eens af."De actie zoomt in op allerlei facetten van 'Bijzonder Zijn'. "Zo passeerden we dit jaar bijvoorbeeld bij de Spreukenman van Helchteren. Een toffe kerel die al meer dan 10 jaar wekelijks een spreuk etaleert aan zijn voordeur. Er was de dame die een plantjesbieb opstartte of Johan Schouteden die als schaapsherder het natuurgebied op 't Sonnis beheert, Roos Vanotterdijk die als jong zwemtalent op de internationale zwemdeur klopt en Wieske die dag in dat uit met een enorme passie zich inzet voor onze natuur. Stuk voor stuk mensen die op hun eigen manier een meerwaarde betekenen voor anderen.""We rondden de Bijzondere Mensen Maand van dit jaar af met twee opmerkelijke bezoekjes. Zo verrasten we Hamza, een Irakees die zes jaar geleden als vluchteling in het opvangcentrum van Helchteren belandde. Hij bewijst vandaag een meerwaarde te zijn binnen onze lokale gemeenschap. Een sociale kerel die zich samen met zijn gezin op een heel positieve manier integreert in onze samenleving. Daarnaast verrasten we ook Züleyha en Fatiha van Fanzy Barista in het hartje van Meulenberg. Deze twee dames zijn een prachtig uithangbord voor het vele talent dat in de wijk aanwezig is", aldus Luciana en Trudie van BUUR. "Een portret van elke Bijzondere Mens wordt ook geplaatst op de facebookpagina van BUUR. Het is zo mooi om te zien hoeveel leuke en positieve reacties dat oproept bij anderen. Onze gemeenschap straalt duidelijk nog veel warmte uit. Met het portret zetten we niet enkel de bijzondere persoon nog eens in de kijker, het zijn ook stuk voor stuk positieve verhalen die inspirerend werken."