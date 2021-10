Laatste dorpscafé in Horpmaal sluit na honderd jaar de deuren

Het aantal cafés in Limburg daalt de laatste decennia gestaag. Zeker in de kleinere deelgemeenten verdwijnen de bruine kroegen aan sneltempo. Ook in Horpmaal, een dorpje van nauwelijks 500 inwoners, is dat het geval. “Hier waren er in de periode 1970-2000 nog vijf cafés”, vertelt Michel Mathei, inwoner van Horpmaal én voorzitter van Heemkunde Groot-Heers. “Draaien we de klok nog verder terug naar de periode 1930-1960, dan had ons dorp liefst 18 cafés. Daarbij kwamen nog de verschillende illegale drankhuisjes waar men tijdens de week vaak borrels ‘onder het hoedje’ tapte.” Tijden veranderen: vanaf 2004 bleef er in Horpmaal nog één dorpscafé over, café Op ‘t Hoekske, uitgebaat door Euphrasie Vandermeer en Jean Bollen. “Dit was een typisch dorpscafé dat de traditie had de wekelijkse uitlaatklep te zijn voor kaarters na de zondagsmis”, legt Michel Mathei uit. “Maar ook de gewone dorpsmensen gingen er regelmatig keuvelen over de alledaagse gebeurtenissen.”

Corona

Nu is het al maanden stil in café Op ’t Hoekske, op de hoek van de Donkerstraat met de Hopstraat. Jean Bollen (85) deed de deuren in juni, na de verplichte coronasluiting, niet meer opnieuw open. “Mijn vrouw werd begin dit jaar ziek en is in mei overleden”, zucht Jean. “Vorig jaar hebben we het café tijdens de zomer nog geopend na de eerste coronagolf. Als Euphrasie niet gestorven was, had ik het wel opnieuw opengedaan. Maar nu lukt me dat gewoon niet meer. Er is ook geen opvolging, de kinderen moeten later maar beslissen wat ze met het gebouw doen.”

Dartsclub

Café Op ’t Hoekske kent een geschiedenis van ruim honderd jaar. “De grootmoeder van Euphrasie is er destijds mee begonnen”, weet Jean. “In maart 1985, na het overlijden van mijn schoonmoeder, hebben Euphrasie en ik de zaak overgenomen. Zij hield open en ik hielp, want ik had ook nog een dagtaak als buschauffeur. De mensen kwamen naar hier om een kaartje te leggen, pintje te drinken en een babbeltje te slaan. In het begin waren we de hele week open, zelfs al vanaf voormiddag. De laatste jaren waren we alleen in het weekend open. Het was nog een echt bruin café met vroeger een kegelbaan, een voetbal- en biljarttafel en later een dartbord. Dartsclub DC Horpmaal heeft hier 25 jaar lang gespeeld. En die mannen bleven vaak tot in de vroege uurtjes zitten”, lacht Jean. Mist hij het café dan niet? “In het begin wel, maar sinds de dood van mijn vrouw denk ik er niet meer veel aan.” Zo verdwijnt er weer een stukje volksgeschiedenis uit de gemeente.