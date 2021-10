Dit zijn de cijfers achter de financiële malaise van FC Barcelona

“De balans voor het seizoen 2020/21, met 631 miljoen euro aan inkomsten en 1,136 miljard euro aan uitgaven, laat een resultaat zien van 481 miljoen euro verlies, na belastingbetalingen”, klinkt het bij de Catalaanse club, die midden in een sportieve en financiële crisis zit. Deze verliezen zijn bijna tweeënhalf keer zo groot als verwacht bij Barça, dat als gevolg van de coronapandemie op een verlies van ongeveer 200 miljoen euro had gerekend.

“De exploitatiekosten stegen met 19% ten opzichte van het vorige seizoen, van 955 miljoen euro naar 1,136 miljard euro, een recordbedrag in de geschiedenis van de club”, voegde Barça toe, dat de cijfers van vorig seizoen beschikbaar stelde aan haar socios (supporters-aandeelhouders). De inkomsten bedroegen 631 miljoen euro, dat is 26% minder dan in 2019/20 (855 miljoen euro) en 24% minder dan het geraamde bedrag voor het seizoen 2020/21.

Voor het boekjaar 2021/22 wil de Spaanse topclub op 17 oktober haar begroting, die aan het einde van het seizoen een winst van 5 miljoen euro voorziet, voorleggen aan de socio’s. De club verwacht 765 miljoen euro aan inkomsten te genereren, 21% meer dan vorig seizoen, dankzij de geleidelijke heropening van onder meer Camp Nou en de officiële clubwinkels.

Barcelona verwacht ook dat de operationele uitgaven zullen uitkomen op 784 miljoen euro “met een aanzienlijke daling van de sportieve loonkosten (-31%)”, dankzij het vertrek van grootverdieners als Lionel Messi en Antoine Griezmann afgelopen zomer en de inspanningen van andere spelers die nog bij de club zijn.