Raf Simons stelt genderneutrale collectie voor tijdens Parijse modeweek

Veel zwarte en witte looks zetten de toon op de catwalk, al dan niet versierd met kleurrijke woorden in een stoer lettertype. Ook oversized hemden met verticale strepen en subtiele bloemenlooks kunnen de fans binnenkort bij elkaar shoppen. In deze lijn wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende geslachten. “Ik vind het fascinerend om me daarop te focussen. Bij de geboorte van een baby benadert niemand het kind als man of vrouw, want het is nog maar een baby. Ik wilde een vorm uitwerken die voor beiden op dezelfde manier werkt, ook al is je perceptie van het meisje of de jongen die erin gekleed is anders.”

Er valt ook nog iets te zeggen over de strakke lijnen van de stuks. Sommige ontwerpen zien er zo minimalistisch, bijna klinisch uit. Simons twijfelt of hij zich liet leiden door zijn eigen verleden. “Misschien is het autobiografisch, ik weet het niet”, peinsde hij na de show. “Ik ging naar een middelbare school die in zekere zin bijna kloosterachtig was. Je moest zus of zo zijn en je ook zus of zo kleden. Het zette me veel aan het denken.” Volgens recensenten bij modeblad Vogue vertoont de komende collectie veel Prada-invloeden, waar Simons in tandem met Miuccia Prada aan het hoofd staat.

