Eerst topless, nu volledig naakt: bevrijde Britney Spears toont alsmaar meer aan de wereld

Britney Spears geniet samen met haar verloofde Sam Asghari van een zonnige vakantie in een tropisch oord en trakteerde haar volgers op sociale media op een aantal onthullende beelden. De zangeres postte meerdere foto’s waarop ze naakt te zien is en haar borsten en billen door een bloemetjes-emoji worden afgeschermd.

Nu Britney niet langer onder bewindvoering van haar vader staat, viert ze haar vrijheid. En dat doet ze door enkele erg expliciete beelden op Instagram te delen. De zangeres liet zelf al weten de foto’s gephotoshopt hebben, wat resulteert in een totaal vervormde badkuip waar ze voor poseert.

“Britney, je bent vrij en ik snap helemaal dat je je letterlijk bloot wilt geven maar een kleine cursus photoshop zou niet verkeerd zijn. Dit is zo overduidelijk, het neemt alle glorie van je moment weg”, reageert een volger. Een ander zegt: “Oef....dit is echt heel slecht gedaan. En waarom? Dit is toch helemaal niet nodig, je bent prachtig zoals je bent. Ga van je vrijheid genieten en maak je geen zorgen om je lichaam, wij houden van je.”

Anderen zijn net blij: “Je bent vrij, doe wat je wilt!”. En: “Ik ben zo blij om je zo gelukkig en vrolijk te zien. Je hebt het verdiend!”

Spears liet in een andere post, waarin ze een vakantiefilmpje plaatste, weten dat ze de uitspraak van de rechter nog steeds aan het vieren is. Ze is samen met Sam te zien op een boot en topless zwemmend in de Stille Oceaan. Waar ze zich precies bevindt, is niet bekend.