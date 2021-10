Indrukwekkende Vincenzo Nibali soleert naar rit- en eindzege in Ronde van Sicilië

Vincenzo Nibali heeft de slotrit in de Ronde van Sicilië (2.1) gewonnen. Hij soleerde na 180 km van Sant’Agata di Militello naar Mascali naar de zege voor zijn landgenoten Simone Ravanelli en Alessandro Covid. Nibali is meteen ook de eindwinnaar.

In de Ronde van Sicilië stond vrijdag de slotrit op het programma, over een heuvelachtig parcours. Het duurde lang vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg, maar uiteindelijk slaagden na 42 km vier renners erin weg te rijden uit het peloton: Chris Froome, Alessandro Tonelli, Joan Bou en Julen Amezqueta. In een tweede fase zouden ook nog Riccardo Verza, Edward Ravasi en Marco Brenner de oversteek maken, net zoals Critian Scaroni en Chris Hamilton. Movistar controleerde voor leider Alejandro Valverde, veel bonus kregen de vluchters nooit door de aanwezigheid van Scaroni vooraan.

Op de laatste hindernis van de dag, de Sciara di Scorciavacca, een klim van 9,7 km aan 6,4%, kwam alles weer bij elkaar. David De La Cruz opende de debatten bij de favorieten, Valverde volgde, ook Bardet, Nibali en Covi schoven mee. Nibali wilde meer dan meerijden in het pak, versnelde zelf en sloeg een kloofje. Hij rondde de top met 35 seconden bonus op de groep met leider Valverde. De Haai van Messina etaleerde daarna nog eens zijn daalkunsten en bouwde zijn voorsprong verder uit. Hij soleerde naar de dagzege en eindwinst, goed voor zijn eerste overwinning sinds de ritzege in de voorlaatste en ingekorte etappe naar Val Thorens in de Tour de France van 2019.