PODCAST. Beluister hier de twee delen van ‘De Executie van Kleuterjuf Josée’

In de negende episode van de HBvL True Crime-reeks ‘Van Moord tot Verdict’ reconstrueren we de moord op Josée Widdershoven in Maasmechelen. Het relaas begint wanneer Josées dochter Celine die zondagavond rond halfnegen thuiskomt in de Brugstraat in Vucht. Wanneer Celine poolshoogte gaat nemen in de garagebox achter het huis, doet ze een gruwelijke ontdekking: haar moeder zit in haar Volkswagen Golf, het gezicht zwaar bebloed. Compleet in shock werpt Celine zich op haar overleden moeder, waarna ze hysterisch begint te roepen: “Heeft die smeerlap dat gedaan?”

Over wie Celine het heeft en of de politie de zaak kan oplossen hoort u in de tweedelige podcast De Executie van Kleuterjuf Josée. Beluister de afleveringen hieronder.

Deel 1: Moord in de garage

Deel 2: De smoking gun

Beluister ook onze vorige driedelige aflevering ‘De Moordenaarsrit’.