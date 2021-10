Vincent Kompany bescheiden voor topper tegen Club Brugge: “Zij zijn favoriet”

Er zijn de voorbije jaren genoeg confrontaties tussen Anderlecht en Club Brugge geweest waarbij paars-wit in crisis verkeerde en vanuit een kansloze positie leek te vertrekken. Dat is zondag anders, want bij een overwinning springt Anderlecht zelfs over de regerende landskampioen op basis van een beter doelsaldo. Er heerst veel meer vertrouwen en optimisme in de groep van Vincent Kompany dan de voorbije seizoen, en toch schuift hij de favorietenrol door naar Club. Kan ook moeilijk anders na de Brugse stuntzege in Leipzig. “Zij zijn favoriet. Geen discussie.”