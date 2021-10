Ferm opent troostplek in Heppen

Door het coronavirus is het gewone leven immers stevig door elkaar geschud. Bepaalde gebruiken en rituelen waren niet mogelijk, vooral bij het afscheid nemen van geliefden, en we moesten zo heel wat missen. Veel mensen hebben het hiermee moeilijk… Met ‘PlantTroost’ kan iedereen meedoen om samen troost te vinden en te geven. Er zijn bloembollen geplant die in het voorjaar zullen bloeien als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. Alle info hierover vind je op https://www.samenferm.be/planttroost.De Troostplek in Heppen ligt in het groen en is toegankelijk voor iedereen. Ze is permanent het hele jaar door te bezoeken. De Troostplek vind je in de Heidestraat in Heppen, voor het kerkhof.