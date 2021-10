Met Vanaken, Mignolet en De Ketelaere is Club Brugge met drie spelers hofleverancier bij de Rode Duivels. Een opsteker daags voor de topper op Anderlecht, waar blauw-zwart moet vermijden dat het opnieuw morst met punten in België. Een uitdaging voor Philippe Clement, die beseft dat de knop omdraaien niet altijd makkelijk is. “Ik wil die honger nu ook in onze competitie zien”, zegt hij.