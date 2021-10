EMA identificeert nieuwe bijwerking coronavaccin Johnson & Johnson

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA heeft een nieuwe bijwerking geïdentificeerd na toediening van het coronavaccin van Johnson & Johnson. Het gaat om diepe veneuze trombose (VTE), het ontstaan van bloedklonters in aders, voornamelijk in de benen, armen of lies die daarna vast kunnen komen te zitten in de longen met mogelijke levensbedreigende gevolgen.