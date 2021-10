Alison Van Uytvanck stoot door naar finale van WTA-tornooi Nur-Sultan

Alison Van Uytvanck (WTA 89) behoudt uitzicht op een zesde WTA-titel. De Grimbergse kwalificeerde zich vrijdag voor de finale van het toernooi in Nur-Sultan (235.238 dollar).

Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg op het hardcourt in de hoofdstad van Kazachstan de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 126). Na een uur en zestien minuten stond de 6-3, 6-3 eindstand op het scorebord.

Het was het eerste duel tussen de 27-jarige Van Uytvanck en de 23-jarige Cristian.

Zaterdag speelt Van Uytvanck in de finale tegen lokale favoriete en eerste reekshoofd Yulia Putintseva (WTA 47) of de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 86).

Op de erelijst van Alison Van Uytvanck prijken voorlopig vijf WTA-titels. In 2013 was ze de beste in het 125K-seriestoernooi van Taipei. Daarna volgden eindzeges in Quebec (2017), Boedapest (2018 en 2019) en Tasjkent (2019).

Van Uytvancks partner Greet Minnen (WTA 76) sneuvelde in Nur-Sultan al in de eerste ronde. Samen gingen ze er ook meteen uit in het dubbeltoernooi.