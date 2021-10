Vlaamse regering past voor uitbreiding: geen coronapas in steden en gemeenten

De verwachting was dat Vlaanderen een grens zou vastleggen voor de vaccinatie. Ging een gemeente daar onder, zou ze de kans krijgen om een beleid te voeren rond het Covid Safe Ticket.

Vlaanderen beslist nu om die mogelijkheid niet in te voeren. “Er zitten immers slechts vier gemeenten onder de grens van 80 procent”, is te horen bij het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Geen pasjesmaatschappij nodig”, zegt de minister op Twitter.

Of het Covid Safe Ticket wel wordt verplicht in de zorginstellingen, is nog niet beslist. Dat besluit valt later vandaag of in de loop van het weekend.