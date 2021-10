Steven Van Gucht: “Laat uw mondmasker niet thuis”

Het is afwachten hoe de coronacijfers zullen evolueren met het einde van de vakantie en de opstart van het academiejaar, maar viroloog Steven Van Gunst (Sciensano) schat het gunstig in. "Er zit weinig beweging in de cijfers en dat is een goed teken", zegt hij op de persconferentie van het Crisiscentrum. "In alle gewesten is een daling zichtbaar." Ook in Brussel gaat het qua besmettingen en ziekenhuisopnames opnieuw de goede kant uit, "al blijven de cijfers hoog".

LEES OOK. Eerste dag zonder mondmasker: “We hebben het vanmorgen ritueel afgetrokken”

Een maand na de start van het nieuwe schooljaar lijkt de impact van de scholen beperkt. Zoals verwacht, steeg het aantal besmettingen bij kinderen, zeker in de categorie 0-9 jaar, maar ook in deze doelgroep dalen of stabiliseren de besmettingscijfers. Er is wel een verschil in de onderwijsstelsels: in het Nederlandstalig onderwijs dalen de cijfers, terwijl ze in het Franstalig onderwijs lichtjes stijgen. Maar er zijn geen indicaties dat scholen een belangrijke katalysator voor de epidemie zijn, zegt Van Gucht.

LEES OOK. We kunnen weer ademhalen: op deze plaatsen moet je geen mondmasker meer dragen

Vorig jaar zagen we wel dat de studentenverplaatsingen van kot naar huis en terug tot een verspreiding van het virus leidden. "Maar dit jaar hebben we de vaccinatie", maakt Van Gucht zich sterk. De vaccinatiegraad is in de studentenpopulatie hoog, zeker in Vlaanderen. Bovendien voorzien de universiteiten en hogescholen in meerdere mogelijkheden voor de studenten om zich alsnog te laten vaccineren. "We doen een warme oproep om daarop in te gaan als je nog niet gevaccineerd bent", zegt Van Gucht.

Nieuwe mondmaskerregeling

Vanaf vandaag gelden er nieuwe regels voor het dragen van een mondmasker. Voor personen ouder dan 12 jaar zijn mondmaskers alleen verplicht in besloten ruimtes, op het openbaar vervoer, in de context van een contactberoep, en voor medewerkers en publiek bij indoorevenementen met meer dan 500 personen die zonder het Covid Safe Ticket plaatsvinden. Lokaal kunnen er strengere regels gelden, zoals het geval is in Brussel en de provincie Luik.

Kunt u in Vlaanderen dan uw mondmasker thuislaten, wanneer u de deur uitgaat? Dat raadt Steven Van Gucht af. "Een mondmasker meenemen is nog altijd een gezonde reflex." Hij raadt aan om spontaan een mondmasker op te zetten op drukke plaatsen of wanneer u in contact komt met mensen uit een kwetsbare doelgroep. Ook wanneer u milde klachten hebt (keelpijn, hoofdpijn of een snotneus), kan u maar beter preventief een mondmasker dragen in het bijzijn van anderen. Bij een combinatie van gezondheidsklachten is isolatie en een covidtest nog altijd de regel.

Nieuwe risicoanalyse

Afgelopen week heeft het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een nieuwe risicoanalyse voorgesteld. Daarin voorspelt het Europese agentschap een hoge belasting van de ziekenhuizen in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is (55 procent of lager). Brussel kan beschouwd worden als een hoogrisicogebied, terwijl Vlaanderen safe zit met een hoge vaccinatiegraad, verduidelijkt Van Gucht.

"Alle Europese landen moeten streven naar een hogere vaccinatiegraad in alle leeftijdsgroepen", stelt ECDC-directeur Andrea Ammon in het rapport. "Afhankelijk van de epidemiologische situatie moeten tot eind november ook niet-farmaceutische ingrepen in acht genomen worden." Het dragen van een mondmasker en het gebruik van een Covid Safe Ticket zijn voorbeelden van zulke ingrepen.