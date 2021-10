IS pleegt eerste aanslag in Pakistan sinds taliban de plak zwaaien in buurland Afghanistan

Voor het eerst sinds de taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan heeft terreurorganisatie Islamitische Staat een aanslag gepleegd in buurland Pakistan. Daarbij kwam een man, die het sikhisme aanhangt, om het leven, deelde de Pakistaanse politie vrijdag mee.

In het verleden heeft IS-Khorasan, zoals de lokale afdeling in Afghanistan en Pakistan heet, al (bom)aanslagen en ontvoeringen in Pakistan uitgevoerd. Daarbij vormen aanhangers van de Sikh-minderheid in het land vaak het doelwit.

IS controleerde lange tijd grote gebieden in Irak en Syrië waar het een kalifaat had uitgeroepen. De terreurorganisatie werd daar intussen op het terrein verslagen, maar is nog steeds actief. Sinds 2015 is er ook een poot in Afghanistan. Die heeft onder meer tot doel om daar en in Pakistan een provincie van het kalifaat op te richten.