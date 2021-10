Ex-werknemer hackt computersysteem Luminus en schrijft geld van klanten over naar eigen rekening

Beklaagde Jordy F. daagde niet op voor zijn proces op de Mechelse correctionele rechtbank. Hij zou ondertussen zelfs uitgeweken zijn naar Spanje. F. werkte een tijdlang voor Luminus maar nadat er een einde werd gemaakt aan de samenwerking, slaagde de man erin om het computersysteem van de energieleverancier te hacken. “Hij ging in dat systeem op zoek naar klanten die minder energie hadden verbruikt als een jaar eerder en bij de eindafrekening dus geld moesten terugkrijgen van Luminus”, zei advocaat Dieter Van Hemelryck namens Luminus. “Om te vermijden dat de klanten mails zouden krijgen, voerde hij een kleine aanpassing uit aan het mailadres van die klanten. Bijvoorbeeld door een lettertje weg te doen. Zo kwamen de mails van Luminus ook nooit meer aan bij de klanten in kwestie en had meneer F. eigenlijk vrij spel. Nadien verwijderde hij het bankrekeningnummer van de klant in kwestie en verving dat door zijn eigen bankrekeningnummer of dat van zijn partner, waar hij ook een volmacht op had. En toen Luminus het bedrag terugstortte, belandde dat niet op de rekening van de rechthebbende maar op de rekening van meneer F.”

Doorlichting

De bal ging aan het rollen toen enkele klanten van Luminus contact zochten met het bedrijf en vroegen waar hun geld van de eindafrekening bleef. “Uiteraard heeft Luminus die klachten meteen ernstig genomen en een externe firma aangesteld voor een doorlichting en om na te gaan wat er was misgelopen. Zo kwam het bedrog aan het licht. Omdat meneer F. zijn eigen bankrekeningnummer had gebruikt, werd heel snel duidelijk wie er achter deze hacking en oplichting zat.”

Het gesjoemel van F. bleef beperkt tot een tiental klanten van Luminus. Alles samen slaagde de man er toch in om een kleine 17.000 euro naar zijn eigen rekening te laten overschrijven. De energieleverancier kon allerminst lachen met de zaak en stelt zich nu burgerlijke partij tegen de man.

Het Openbaar Ministerie vervolgde Jordy F. voor informaticabedrog, externe hacking en oplichting en vorderde bij verstek vijftien maanden effectieve celstraf en een boete van 2.000 euro. Uitspraak wordt op 29 oktober verwacht. tdk