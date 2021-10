Tot eind 2021 één vaccinatiecentrum per eerstelijnszone

Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie is beslist om alle 65-plussers een derde vaccindosis toe te dienen. Dat zal opnieuw in de vaccinatiecentra gebeuren. Er wordt gestreefd naar minstens één centrum per eerstelijnszone. Dezelfde capaciteit, met 95 centra, aanhouden is niet mogelijk, laat welzijnsminister Wouter Beke weten. Veel centra zijn immers al in afbouw.

Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Op korte termijn zal beoordeeld worden of die periode volstaat om alle prikken te zetten.

Voor de verlenging van de vaccinatiecentra tot het einde van het jaar wordt een budget van 36,6 miljoen euro voorzien. Daarnaast wordt 22 miljoen euro uitgetrokken voor het logistieke luik.