Deken Marcel Meysen schenkt cheque van 2310 euro aan Crea-atelier De Botermijn

Dit is het bedrag dat deken Marcel Meysen schenkt aan Crea-atelier De Botermijn. Hij heeft dit bedrag bijeengekregen als cadeau daar hij in eerste instantie geen cadeaus wilde ontvangen voor zijn 50 jaar priesterschap. Maar mensen geven graag iets bij dergelijke festiviteiten, daarom heeft deken Marcel een oproep gedaan een bijdrage te schenken voor een goed doel via een envelopje met geld, een overschrijving alsook tijdens de collecte-omhaling bij zijn dankviering op 5 september. Deken Marcel koos als goed doel Crea-atelier De Botermijn. In Crea-atelier De Botermijn worden creatieve activiteiten aangeboden aan volwassenen met een fysieke beperking. Deze beperking kan aangeboren zijn of ontstaan zijn op latere leeftijd. Ze bieden een zinvolle daginvulling, waarbij ze zich doorlopend richten op het uitbaten van hun winkel.Het Crea-atelier is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17 uur.Kijk op Instagram: winkelde botermijn en/of Facebook: crea-atelier de botermijn of wip even binnen in de Hoogstraat 10 te Beringen waar hun mooie creaties zijn te bezichtigen.