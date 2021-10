Jacky Mathijssen heeft selectie Belgische beloften klaar voor duels tegen Kazachstan en Denemarken

Bondscoach Jacky Mathijssen heeft een selectie van 24 beloften (U21) opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden van het EK 2023 tegen Kazachstan (8 oktober in Leuven) en Denemarken (12 oktober in Leuven).

Op weg naar het hoofdtoernooi in Georgië en Roemenië staan de Belgische beloften in hun groep op kop met zes punten op zes. Met overwinningen in Kazachstan (1-3) en in Turkije (0-3) namen ze een prima start in hun campagne.

Doel (3): Senne Lammens (Club Brugge), Nick Shinton (Club Brugge), Maarten Vandevoordt (KRC Genk)

Verdediging (6): Koni De Winter (Juventus/Ita), Marco Kana (RSC Anderlecht), Lucas Lissens (RSC Anderlecht), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Arthur Theate (Bologna/Ita), Ignace Van der Brempt (Club Brugge)

Middenveld (7): Eliot Matazo (Monaco/Fra), Logan Ndenbe (Guingamp/Fra), Amadou Onana (Rijsel/Fra), Nicolas Raskin (Standard), Killian Sardella (RSC Anderlecht), Hugo Siquet (Standard), Aster Vranckx (Wolfsburg/Dui)

Aanval (8): Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Othmane Boussaid (Utrecht/Ned), Loïs Openda (Vitesse/Ned), Olivier Deman (Cercle Brugge) Yari Verschaeren (RSC Anderlecht), Yorbe Vertessen (PSV/Ned), Anass Zaroury (Charleroi)