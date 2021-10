Wasbeer paradeert op balkon van frituur Lovato’s in Boxbergheide

Het was voor Luc Schreurs en zijn partner van frituur Lovato’s in Boxbergheide even schrikken toen ze een wasbeer op hun carport en over hun balkon zagen paraderen. Volgens het Natuurhulpcentrum komen wasberen uit de VS en zullen ze steeds meer in ons straatbeeld verschijnen.

“We keken naar tv toen we plots door een open gordijn beweging zagen op de carport”, zegt Luc Schreurs. “Het dier kwam naar het balkon getrippeld en toen zagen we dat het een wasbeer was. We hebben op het raam getikt, maar het dier bleef gewoon zitten en keek bij ons binnen. Ik denk dat het daar zeker een half uur heeft gezeten en gesnuffeld vooraleer hij verdween. Eten moest hij daar niet zoeken want dat was er niet, op wat vogelzaad na.”

(lees verder onder de foto)

© rr

Wereldoorlog

Volgens Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen zal het fenomeen almaar meer voorkomen. “Het zijn invasieve exoten”, zegt Janssen. “Ze komen uit de Verenigde Staten en zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog op de een of andere manier hier geraakt. Vooral in Duitsland is er daar een grote golf ontstaan. Ook in Nederland nemen die dieren in aantal flink toe en dus zit ook hier hun aantal in stijgende lijn.”

Het Natuurhulpcentrum kreeg al 25 oproepen om wasberen te vangen. “Het gaat om een opmars die niet meer tegen te houden is. De wasbeer heeft weinig natuurlijke vijanden en niet iedereen wil het dier uit zijn tuin. Het heeft immers een hoge aaibaarheidsfactor”, beseft Janssen. Al waarschuwt hij ook: “Heel braaf zijn ze nu ook niet”. “Zo roven ze eieren uit nesten en nestelen zich op de zolder waar ze ook wel vernielingen durven aanbrengen.”