Roberto Martinez rekent in Nations League op Charles De Ketelaere, Vanheusden valt af

Bondscoach Roberto Martinez heeft vrijdagmiddag in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië op het programma staat. De Spanjaard, die vier doelmannen en twintig veldspelers opriep, rekent op Club Brugge-youngster Charles De Ketelaere. Zinho Vanheusden werd niet opgeroepen.

Over Hans Vanaken...

“Vanaken is geweldig gegroeid binnen de Rode Duivels”, zegt bondscoach Roberto Martinez over de nieuwe status van de sterkhouder van Club Brugge. “Hij heeft altijd gepresteerd als hij bij ons op het veld stond. Ik denk dat hij nu op de top van zijn kunnen is.”

Over Doku, Mertens en De Ketelaere...

“Met Doku en Mertens die uit zijn, is het een goed moment voor De Ketelaere om zijn kans te grijpen. Sowieso is het de bedoeling om hem met het oog op de lange termijn te integreren in de groep. Charles heeft al laten zien dat hij iets anders brengt binnen de nationale ploeg. Hij heeft een bijzonder profiel. Hij is linksvoetig, is een echte denker, kan goed tussen de lijnen spelen en was een uitblinker bij de nationale beloften. Hij heeft indruk gemaakt in de Champions League en die ervaringen helpen hem klaar te zijn voor de Rode Duivels. Nu is het aan hem om maandag (op training, nvdr) te laten zien wat hij kan.”

Over Christian Benteke...

“Christian Benteke heeft pech dat we maar 20 veldspelers konden selecteren”, aldus Roberto Martinez. “Lukaku en Batshuayi zijn de spitsen en Lukebakio en De Ketelaere kunnen daar ook inspringen, dus ik denk dat we daar wel genoeg opties hebben.”

Over Zinho Vanheusden...

“Zinho Vanheusden is er niet bij door zijn medische toestand. Hij heeft de voorbije twee dagen niet getraind. Op dit moment is hij niet in de conditie om hem te selecteren, al kan dat nog veranderen mochten zich er komend weekend nog blessures voordoen.”

De Duivels gaan in deze tweede editie van de Nations League op jacht naar hun eerste prijs onder Roberto Martinez, waarmee ze de teleurstelling na de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van het EK zouden kunnen doorspoelen. In de halve finales kijken de Belgen volgende week donderdag wereldkampioen Frankrijk in de ogen, de zondag erop volgen de kleine finale en de finale. In de andere halve finale staan Europees kampioen Italië en Spanje tegenover elkaar.