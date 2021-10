Nieuwe versoepelingen gaan in: dit verandert er vanaf 1 oktober

Vanaf vrijdag verdwijnt er weer een reeks coronamaatregelen. Zo wordt de mondmaskerplicht in Vlaanderen grotendeels opgeheven en mogen de discotheken en dancings hun activiteiten hervatten. In Brussel, waar de vaccinatiegraad achterophinkt, wordt de versoepeling van bepaalde regels uitgesteld tot midden oktober. Ook Wallonië houdt voorlopig nog vast aan de mondmaskerplicht.

Vanaf vandaag wordt het mondmasker in Vlaanderen enkel nog verplicht in enkele gevallen. Zo moet het wel nog gedragen worden in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer. Aan haltes in openlucht moeten reizigers dus geen mondmasker meer dragen, op het openbaar vervoer en in de stations en luchthavens wel nog.

LEES OOK. We kunnen weer ademhalen: op deze plaatsen moet je geen mondmasker meer dragen

Ook in de winkels en in de horeca verdwijnt de mondmaskerplicht, in Brussel en in Wallonië blijft het dragen van een mondmasker wel verplicht. Vanaf midden oktober wordt in Brussel bovendien het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) uitgebreid, naar onder meer de horeca. Vanaf vandaag verdwijnt in het Brussels Gewest wel het sluitingsuur van 01.00 uur voor nachtwinkels, evenementen en de horeca. Wallonië beslist later pas over een verruiming van het gebruik van het Covid Safe Ticket.

Ook in het onderwijs is het mondmasker in Vlaanderen verdwenen. Dat is vanaf nu ook het geval in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. In Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel blijft het mondmasker wel nog verplicht.

Bij medische en niet-medische contactberoepen blijft het mondmasker in heel het land wel verplicht, net als bij diensten waarbij de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden voor minstens 15 minuten. Bij kappers, schoonheidsspecialisten of de tandarts moet dus wel nog een mondmasker gedragen worden. En ook in de zorginstellingen blijft het mondmasker verplicht.

De overheid raadt wel sterk aan om een mondmasker te blijven dragen wanneer de sociale afstand niet kan worden bewaard. Die aanbeveling geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen en voor kinderen tot en met 12 jaar.

Heropening nachtleven

Vanaf 1 oktober mogen ook de dancings en nachtclubs weer open, voor het eerst sinds maart 2020. Zij moeten verplicht gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Ook wordt het mogelijk om evenementen met een publiek van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten te organiseren met gebruik van het Covid Safe Ticket, en dus zonder mondmaskers en sociale afstand. In Brussel kan de evenementensector het CST gebruiken voor evenementen met meer dan 50 mensen binnen en 200 aanwezigen buiten. Vanaf vandaag is ook dansen in cafés weer toegelaten.

LEES OOK. Eigenaars De Ark incasseerden ene tegenslag na de andere: “We blijven voorlopig dicht”

Reizen

Tot slot wordt het Passenger Locator Form voortaan enkel nog elektronisch aangeboden. Het wordt wel mogelijk om het formulier langer op voorhand in te vullen, tot 180 dagen voor je terugkeert naar België.

Brussel

In Brussel blijven door de lage vaccinatiegraad verschillende regels nog gelden tot en met 14 oktober. Voor de horeca, in cafés en restaurants en voor professionele horeca-activiteiten tijdens private bijeenkomsten gelden nog verschillende maatregelen, zoals een afstand tussen de tafels van 1,5 meter; enkel zitplaatsen; hoogstens 8 personen per tafel; naleving van de plaatselijke voorschriften voor terrassen; verplicht dragen van mondmasker bij verplaatsingen binnen; en een geluidsniveau beperkt tot 80 dB in binnenruimten.

Voor erediensten en plechtigheden blijft het aantal personen beperkt tot 200 binnen en 400 buiten, met maskerplicht en sociale afstand en met naleving van eventuele specifieke protocollen. De gemeenten kunnen afwijkingen in het aantal deelnemers toestaan.