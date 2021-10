Chrissy Teigen en John Legend houden ceremonie voor overleden zoontje

Chrissy Teigen (35) deelde donderdag op Instagram een pakkende foto van de ceremonie waarop haar zoontje werd herdacht. Daarop staat ze in het gezelschap van onder meer haar man, soulzanger John Legend (42), en hun twee kinderen Luna (5) en Miles (3).

“Het heeft me een jaar gekost, maar vandaag hebben we eindelijk zijn zieltje geëerd. Hopelijk komt er nu wat rust in mijn hart. Bedankt voor de vriendelijke woorden, het is een proces”, schrijft ze bij het beeld waarop gouden ornamenten tussen felgekleurde bloemstukken op tafel staan.

Afgelopen dinsdag blikte Teigen al terug op de trieste gebeurtenis met een emotionele foto, waarop ze samen met haar man te zien is in de ziekenhuiskamer. “Aan de zoon die we bijna hadden: een jaar geleden bezorgde je me de ergste pijn die ik me ooit kon voorstellen om te laten zien dat ik alles kan overleven, ook al wilde ik dat niet. Ze zeiden me dat het makkelijker zou worden, maar dat merk ik nog niet.”

Het model, dat in het verleden een problematische relatie had met alcohol, staat erom bekend heel open te zijn met haar volgers en was dat ook tijdens haar derde zwangerschap. Daags voor ze vorig jaar meldde dat ze haar zoontje was overleden, informeerde ze haar fans al dat ze met bloedingen was opgenomen in het ziekenhuis. Het model schreef op sociale media ook al veel over haar lange IVF-trajecten en vertelde er vaak over in interviews.