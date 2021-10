F1 overweegt starttijd races te vervroegen om scenario zoals tijdens GP van België te vermijden

Tijdens de GP van België moesten de fans in Spa-Francorchamps zich tevreden stellen met een paar rondjes achter de safety car, waarvoor de rijders dan ook nog eens de helft van de punten kregen toebedeeld.

Afgelopen weekend werd de F3-race in Sotsji vervroegd om een soortgelijk scenario als dat van de F1-race in Spa-Francorchamps te vermijden. Dat was volgens de racedirecteur van de F1, Michael Masi, de juiste beslissing want op het tijdstip waarop de F3-race normaal gesproken zou verreden worden was het aan het stortregenen.

Hij ontkent echter dat hij deze beslissing genomen heeft door zijn eerdere ervaring tijdens de GP van België vorige maand.

“De omstandigheden waren zoals ze waren. De belangrijkste factor in dat scenario was waarschijnlijk dat het de laatste ronde van het kampioenschap was en we de mogelijkheid hadden om het in het programma in te passen.

“Dus je moet met al die factoren rekening houden, maar Spa heeft er zeker geen rol in gespeeld.”

De F1 heeft nog geen sessies naar voor geschoven op zo een korte termijn en dat zou vooral te maken hebben met de TV-zenders die hun zendschema niet kunnen aanpassen op die korte tijdspanne.

In andere raceklassen, zoals bijvoorbeeld IndyCar waar er niet geracet wordt op een natte oval, is dat wel het geval. Masi wil dat in de toekomst ook overwegen voor de Formule 1.

“Het is niet zozeer afhankelijk van het tv-schema, ik denk dat het iets is dat we in de komende weken gaan bespreken,” zei hij tegenover ‘RaceFans‘.

“We zeiden na Spa dat er natuurlijk een heleboel strategische discussies moeten plaatsvinden tussen de FIA, F1 en de tien teams en dat gaat één van de discussies worden tijdens de vergadering van de strategiegroep.”

