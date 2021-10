Steven Van Gucht over nieuwe schooljaar: “Scholen lijken geen katalysator te zijn voor epidemie”

Gezondheidsinstituut Sciensano heeft, een maand na de start van het nieuwe schooljaar, geen indicaties dat de scholen een katalysator vormen voor de pandemie. Bij de start van het schooljaar was er nog wel een verdere toename van de besmettingen bij kinderen, vooral in de groep tussen 0 en 9 jaar. Nu lijkt het aantal besmettingen in die groep te stabiliseren of zelfs licht te dalen. Sciensano-viroloog Steven Van Gucht wees er vrijdag in de wekelijkse persbriefing wel op dat nu het effect van de nieuwe maatregelen afgewacht moet worden.

Sinds begin deze week gelden twee grote wijzigingen voor de maatregelen voor kinderen jonger dan 12. Ten eerste zal een klas pas in quarantaine moeten wanneer er verschillende besmettingen binnen één week worden vastgesteld. Tot nu bedroeg die periode twee weken. Daarnaast zal een leerling die in quarantaine zit maar op dag 1 negatief test, die quarantaine meteen mogen verlaten.

Sciensano wacht ook de impact van het nieuwe academiejaar af. Van Gucht wees erop dat in Vlaanderen 84 procent van de 18-plussers is gevaccineerd, tegenover 70 procent in Wallonië en 42 procent in Brussel. Vorig jaar nog bleek dat de verplaatsingen tussen kot en thuis voor een verdere verspreiding van de epidemie konden zorgen, maar dit jaar moet de vaccinatie dit scenario vermijden.

Verder ziet Van Gucht “weinig beweging” in de cijfers, en dat is “een goed teken”. “De nationale cijfers zijn relatief stabiel tot lichtjes dalend”, klonk het. “In Vlaanderen dalen zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames in de meeste provincies. In Brussel zien we nu ook een dalende trend in het aantal ziekenhuisopnames. De evolutie daar is dan wel gunstig, de cijfers blijven hoog. Het is daarom belangrijk dat de huidige strengere maatregelen in de hoofdstad aangehouden worden.”

In de wekelijkse persbriefing ging Van Gucht ook in op het nut van mondmaskers. Sinds vandaag/vrijdag zijn de regels daarrond verder versoepeld, maar Van Gucht noemt het dragen van een mondmasker een “gezonde reflex”. “Bij contact met oudere of kwetsbare mensen, op drukke plaatsen binnen, zoals bij de bakker op zondag, of bij lichte symptomen blijft een masker aangeraden.