Peer

De realisatie van het woonproject op gronden van de voormalige scholencampus Agnetendal in het Peerse centrum heeft groen licht gekregen. Onder de noemer Agnetenpark zullen in een eerste fase 81 woonentiteiten in een parkomgeving worden gerealiseerd tussen de Zuidervest en de Kloosterstraat. De bedoeling is dat in augustus volgend jaar de werken starten.