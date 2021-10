Femma Kaulille opent Crea-Café

Femma Kaulille is creatief in residentie Caulus.

Femma Kaulille organiseert het ganse jaar door créa-cafés. De aanwezigen zijn creatief met haak- en breinaalden, maken juwelen of wat zij ook maar willen. Loopt er iemand even vast, dan zijn er altijd helpende handen in de buurt. Eén van deze avonden ging door in de gezellige gemeenschappelijke ruimte van residentie Caulus. De bewoners konden aansluiten en zo werd dit créa-café tevens een mooie ontmoetingsactiviteit. Dit wordt zeker vervolgd!