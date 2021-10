Wout van Aert rijdt Parijs-Roubaix in een speciaal shirt van Jumbo-Visma

Jumbo-Visma staat zondag in een uniek jubileumshirt aan de start van Parijs-Roubaix. Vanwege het honderdjarig jubileum van Jumbo op zondag 3 oktober zal de Nederlandse wielerploeg voor één dag het normale tricot inwisselen voor een Jumbo-geel wielershirt.

Jumbo is sinds 2015 partner van de schaats- en wielerploegen van de huidige ploeg van Belgisch kampioen Wout van Aert. Donderdag kreeg de familie Van Eerd twee unieke jubileumtenues uit handen van de ploeg: een wielertenue en een schaatspak.

“We zijn supertrots op Jumbo en willen onze trouwe partner graag verrassen met dit unieke cadeau”, aldus Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma. “Dat verdienen ze, want een honderdjarig jubileum is een heel speciaal moment. Wij zijn blij en trots dat wij met onze wieler- en schaatsploegen nu al langere tijd deel uit mogen maken van de geschiedenis van dit mooie sportieve familiebedrijf. Team Jumbo-Visma heeft veel te danken aan de ondersteuning vanuit Jumbo. De familie Van Eerd en CFO Ton van Veen staan mede aan de basis van de hedendaagse successen van onze teams. We kijken ernaar uit om nog lange tijd samen te winnen en te bouwen aan nieuwe onvergetelijke momenten.”

Jumbo-Visma bedankte in hun persbericht ook nog de UCI voor haar medewerking en “verleende dispensatie voor deze bijzondere gelegenheid”.