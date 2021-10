Nieuwe boeken voor schoolbibliotheken

De leerlingen waren erg enthousiast om te ontdekken welke nieuwe boeken ze op school gaan kunnen lezen. Vooral boeken uit populaire reeksen zoals De Waanzinnige Boomhut en Geronimo Stilton en de strips van FC De Kampioenen vielen meteen in de smaak. De scholen van Voorshoven, Opoeteren en Dorne liggen te ver van de bibliotheek in Maaseik of het filiaal in Neeroeteren om iedere maand boeken te komen lenen. De bib brengt daarom iedere twee jaar een flinke lading nieuwe boeken om de schoolbibliotheek aan te vullen. Zo krijgen ook deze leerlingen de kans om van een actueel boekenaanbod te proeven.