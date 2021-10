Campus X neemt deel aan project 'Generatie Veerkracht'

Ook op Campus X plus voelt men de impact van de coronamaatregelen bij jongeren: ze hadden het mentaal zwaar omdat ze vrienden niet konden zien en niet fysiek naar school konden. Omdat Campus X plus het mentale welzijn van de leerling hoog in het vaandel draagt, neemt de school deel aan het project ‘Generatie Veerkracht’ in samenwerking met het stadsbestuur Lommel. Gedurende 5 sessies krijgt een vaste groep van 12 jongeren tussen 12 en 18 jaar tools aangeboden om aan het eigen mentaal welbevinden te werken. De inhoud van dit traject is ontwikkeld door de UCLL.De start van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid is dan ook hét ideale tijdstip om dit project toe te lichten aan de leerlingen.