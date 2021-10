Hogeschool PXL reikt 2.654 diploma’s uit

Traditioneel organiseert Hogeschool PXL een grootse proclamatie eind juni voor al haar afgestudeerden. Aangezien de geldende maatregelen het in juni niet toelieten om iemand mee te brengen, werden de proclamaties noodgedwongen uitgesteld tot het laatste weekend van september en het eerste weekend van oktober. Er werd kort nagedacht over een proclamatie voor enkel de studenten in kleine groepjes maar toch bleef de wens van de afgestudeerden om hun diploma persoonlijk in ontvangst te kunnen nemen in het bijzijn van hun naaste familie. “Daar hebben we uiteraard naar geluisterd”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “We willen van onze nieuwe lichting PXL-alumni op de best mogelijke manier afscheid nemen.”

Afgelopen week werd er gespreid afscheid genomen van de afgestudeerden van de departementen Green & Tech, MAD School of Arts en Music. Dit weekend staan Healthcare, Business, Digital, Education, Social Work en Media & Tourism nog op de planning. Het hoogtepunt van het academiejaar met maar liefst 2.654 afgestudeerden en in totaal meer dan 6.500 bezoekers op verschillende locaties en tijdstippen. Eén groepsfoto zoals in bijlage van deze lichting op de trappen van de Kinepolis zal dit jaar nog niet lukken. Iedere departement is er toch in geslaagd om op de best mogelijke manier afscheid te nemen van haar kersverse alumni. Directeur communicatie Gerrit Schuermans zegt: “Op de voorbije events zien we enkel blije gezichten van onze studenten die elkaar na een lange tijd nog eens echt kunnen terugzien en alleen maar trotse ouders omwille van de bijzondere prestaties van hun kinderen.”Eerste lichting PXL-graduaatsstudentenDirecteur onderwijs Heidi Croes geeft duiding: “Sinds september 2019 organiseert Hogeschool PXL ook graduaatsopleidingen. Deze opleidingen situeren zich tussen het niveau secundair onderwijs en het bachelor niveau. Het zijn korte opleidingen die doorgaans in zowel dagonderwijs als avondonderwijs worden aangeboden. PXL organiseert graduaatsopleidingen in business, technologie, informatica en sociaal werk. Wie een graduaatsdiploma behaalt is onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt, maar kan ook een professioneel bachelordiploma behalen via een verkort programma. Dit academiejaar studeert de eerste groep van 435 studenten af. Hiervan schakelt nu ruim 30% naar een bacheloropleiding en maakt volgens onze informatie bijna 50% kans op een job op de plaats waar ze hun werkplekleren voltooid hebben.”Extra diploma“VDAB heeft onze hogeschool gecontacteerd met het voorstel om iedere afgestudeerde een extra diploma te bezorgen.” zegt Heidi Croes. “Onze studenten zijn afgestudeerd, ondanks corona, weinig contact met vrienden, het afstandsonderwijs en ze hebben ook nog eens mogen blokken voor de eindexamens tijdens de versoepelingen. Daardoor hebben ze bewezen dat ze een echt talent zijn geworden in creatieve oplossingen zoeken, stress onder controle houden, plannen en vooral: volhouden en doorzetten. Dit extra diploma erkent ze zich vanaf nu terecht een ‘Plantrekker’ mogen noemen.”X-factor voor iedereen“Sinds 2016 organiseren wij jaarlijks op het einde van ons academiejaar de jury van onze X-factor award. Met deze award belonen we één PXL-student die het afgelopen academiejaar onze X-factor het beste heeft naar buiten gedragen. Alle toekomstige PXL-alumni hebben dit jaar in bijzondere omstandigheden hun lessen, stages en bachelor proeven moeten afwerken. Ze hebben aan het werkveld getoond hoe veerkrachtig deze generatie kan zijn. “Daarom hebben we unaniem beslist om de X-factor award toe te kennen aan alle afgestudeerden van dit academiejaar”, zegt Frank Smeets, voorzitter van de Raad van Bestuur.